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    Общество

    В Крыму татары подняли над мечетью украинский флаг

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (91)

    (обновлено: )14205
    По информации вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова, в субботу, 25 марта, над Ак Мечетью в Симферополе вывесили украинский флаг.
    В Крыму татары подняли над мечетью украинский флаг
    Facebook Ленур Ислямов

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В Крыму, в Симферополе над мечетью вывесили украинский флаг, сообщил в Facebook вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов.

    Смотрите также: Ислямов: при блокаде Крыма что-то делали законно, что-то незаконно

    "Над Ак Мечетью (Симферополь) вывесили украинский флаг, сегодня", — написал Ислямов.

    Немногим позже Исламов опубликовал в соцсетях несколько фотографий графити украинского флага и написал: "Весь Крым в граффити,листовках и флагах Украины!"

     

    Ранее Ислямов сообщал о создании добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, который планировалось сосредоточить на границе с Крымом в Херсонской области.

    Ислямову, который объявлен в федеральный розыск, предъявлено обвинение в создании вооруженного батальона, созданного на юге Украины у границ Крыма, сообщила ранее Наталья Поклонская.

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