В Крыму татары подняли над мечетью украинский флаг

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В Крыму, в Симферополе над мечетью вывесили украинский флаг, сообщил в Facebook вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов.

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"Над Ак Мечетью (Симферополь) вывесили украинский флаг, сегодня", — написал Ислямов.

Немногим позже Исламов опубликовал в соцсетях несколько фотографий графити украинского флага и написал: "Весь Крым в граффити,листовках и флагах Украины!"

Ранее Ислямов сообщал о создании добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, который планировалось сосредоточить на границе с Крымом в Херсонской области.

Ислямову, который объявлен в федеральный розыск, предъявлено обвинение в создании вооруженного батальона, созданного на юге Украины у границ Крыма, сообщила ранее Наталья Поклонская.