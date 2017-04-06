Москаль раскритиковал Климкина за заявление по поводу флага Венгрии

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Венгерский флаг вблизи Берегово в Закарпатской области сорвал ветер, а не повредили вандалы, сообщил глава областной администрации Геннадий Москаль.

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Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что вандалы повредили венгерский флаг вблизи Берегово. Других подробностей он не сообщил. Позже он обвинил Россию в попытке испортить украино-венгерские отношения.

"Два флагштока с национальным флагом Украины и Венгрии, которые установлены на окраине Берегова, не были объектом внимания вандалов… Один из флагов исчез из-за погодных условий, а не человеческого фактора", — приводятся слова Москаля на его сайте.

Также он отметил, что полотнища флагов не меняли с прошлой осени, в ближайшее время городские власти поменяют оба флага.

"Неудивительно, что инициировал все это министр иностранных дел Украины. Все-таки стоит сначала разобраться, в чем дело, перед тем как распространять всякие глупости из соцсетей", — заявил Москаль.