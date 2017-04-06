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    Москаль раскритиковал Климкина за заявление по поводу флага Венгрии

    (обновлено: )82080
    По словам главы Закарпатской областной администрации Геннадия Москаля, Павлу Климкину стоит сначала разобраться, в чем дело, "перед тем как распространять всякие глупости из соцсетей".
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Венгерский флаг вблизи Берегово в Закарпатской области сорвал ветер, а не повредили вандалы, сообщил глава областной администрации Геннадий Москаль.

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    Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что вандалы повредили венгерский флаг вблизи Берегово. Других подробностей он не сообщил. Позже он обвинил Россию в попытке испортить украино-венгерские отношения.

    "Два флагштока с национальным флагом Украины и Венгрии, которые установлены на окраине Берегова, не были объектом внимания вандалов… Один из флагов исчез из-за погодных условий, а не человеческого фактора", — приводятся слова Москаля на его сайте.

    Также он отметил, что полотнища флагов не меняли с прошлой осени, в ближайшее время городские власти поменяют оба флага.

    "Неудивительно, что инициировал все это министр иностранных дел Украины. Все-таки стоит сначала разобраться, в чем дело, перед тем как распространять всякие глупости из соцсетей", — заявил Москаль.

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