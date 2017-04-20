Приднестровье грозится помешать появлению общих КПП Молдавии и Украины

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина, Владимир Сандуца. Власти Приднестровья будут максимально открыто настаивать на недопустимости установки на границе совместных пунктов пропуска Молдавии и Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД непризнанной республики Виталия Игнатьева.

В ходе визита премьера Молдавии Павла Филипа в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Ожидается, что до конца года начнет работу первый такой пункт пропуска "Кучурган". Ранее министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник заявил, что такой контроль нанесет ущерб экономике Приднестровья в 38 миллионов долларов.

"Мы сделаем всё, чтобы не допустить установки этих постов — с использованием политико-дипломатических методов", — сказал Игнатьев в эфире местного телеканала "Первый Приднестровский".

Глава МИД уточнил, что под этим следует понимать "максимально широкое информирование международных партнёров". Это также обращение, которое было направлено от имени президента ПМР в адрес всех министров иностранных дел стран-участниц ЕС. Он сообщил, что власти Приднестровья инициировали приглашение в республику руководителей дипломатических миссий, аккредитованных в Молдавии, чтобы детально обсудить все аспекты в неформальном режиме.

"Мы сейчас ожидаем ответов от наших коллег. И целый набор других методов, которые мы используем ежедневно", — добавил Игнатьев. Всего таможенные службы Молдавии и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.