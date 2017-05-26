наверх
26.05.201716:42
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Антитеррористические учения спецслужб Украины и Молдавии на Дунае

    14
    В учениях были задействованы сотрудники Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пограничники и военнослужащие ВС Украины, а также представители силовых ведомств Молдавии, сообщило ведомство.
    Канал СБУ на Youtube

    Украинские и молдавские спецслужбы провели совместные антитеррористические учения в Одесской области на юге Украины и на территории Молдавии, сообщил в пятницу пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

    "Сотрудники Службы безопасности Украины и Службы информации и безопасности Молдавии 15-25 мая провели совместные антитеррористические тактико-специальные учения "Крепкая граница-2017", — говорится в сообщении. По данным ведомства, учения были максимально приближены к реальным условиям террористической угрозы.

    В учениях также были задействованы сотрудники Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пограничники и военнослужащие ВС Украины, а также представители силовых ведомств Молдавии, сообщило ведомство.

    Смотрите также: "Можжевеловый сокол": учения ВВС Израиля и США

    Во время учений участники отработали взаимодействие правоохранительных ведомств двух стран, задействованных в борьбе с терроризмом.

    По сценарию учений, субъекты борьбы с терроризмом успешно обнаружили и нейтрализовали диверсионно-разведывательные группы, обезвредили заложенные взрывные устройства в местах массового скопления людей и на объектах критической инфраструктуры, а также заложников. Участники тренировки смоделировали ситуацию по оперативному усилению охраны своих границ на случай террористической угрозы.

    По данным СБУ, совместные мероприятия Украины и Молдавии, направленные на повышение эффективности борьбы с терроризмом, буду продолжены.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Погром игровых залов в Днепре
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере