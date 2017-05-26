Антитеррористические учения спецслужб Украины и Молдавии на Дунае

Украинские и молдавские спецслужбы провели совместные антитеррористические учения в Одесской области на юге Украины и на территории Молдавии, сообщил в пятницу пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Сотрудники Службы безопасности Украины и Службы информации и безопасности Молдавии 15-25 мая провели совместные антитеррористические тактико-специальные учения "Крепкая граница-2017", — говорится в сообщении. По данным ведомства, учения были максимально приближены к реальным условиям террористической угрозы.

В учениях также были задействованы сотрудники Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пограничники и военнослужащие ВС Украины, а также представители силовых ведомств Молдавии, сообщило ведомство.

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Во время учений участники отработали взаимодействие правоохранительных ведомств двух стран, задействованных в борьбе с терроризмом.

По сценарию учений, субъекты борьбы с терроризмом успешно обнаружили и нейтрализовали диверсионно-разведывательные группы, обезвредили заложенные взрывные устройства в местах массового скопления людей и на объектах критической инфраструктуры, а также заложников. Участники тренировки смоделировали ситуацию по оперативному усилению охраны своих границ на случай террористической угрозы.

По данным СБУ, совместные мероприятия Украины и Молдавии, направленные на повышение эффективности борьбы с терроризмом, буду продолжены.