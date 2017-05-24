В Крыму начался первый этап учений спецназа ФСБ

КИЕВ, 24 мая – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. В Крыму начался первый этап тактико-специальных учений подразделений специального назначения Федеральной службы безопасности России, сообщает РИА Новости.

Учения продлятся с 24 по 29 мая. В них примут участие около 2 тысяч человек.

Первый этап предполагает отработку действий по нейтрализации группы неустановленных вооруженных сил, осуществивших захват самоподъемной нефтяной буровой установки "Крым-2" и буксировочного судна "Федор Урюпин" с удержанием 150 членов экипажа платформы и судна в качестве заложников.

Действия спецназа отрабатываются на объектах морской инфраструктуры нефтегазодобывающего предприятия "Черноморнефтегаз".

В учениях задействованы группы боевых пловцов, специальные десантные катера, парашютисты.

Проходят учения неподалеку от границы с Украиной.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.