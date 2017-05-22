наверх
22.05.201721:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    У берегов Эстонии стартовали учения ВМС стран Балтии Baltic Fortress

    (обновлено: )23
    Сообщается, что в ходе учений Baltic Fortress 2017 планируется применение числе взрывпакетов, осветительных ракет и учебных мин. Подводные взрывы производиться не будут.
    Baltic Fortress
    rt.com

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Учения военно-морских сил стран Балтии Baltic Fortress 2017 ("Балтийская крепость 2017"), в ходе которых будет отрабатываться прием прибывающих морем войск союзников по НАТО и другие элементы военной подготовки, в понедельник начались в эстонских водах, сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии.

    Российский спецназ провел учения по обороне базы атомных подлодок Северного флота. Видео
    Канал Минобороны России на Youtube
    Российский спецназ провел учения по обороне базы атомных подлодок Северного флота

    В учениях под руководством ВМС Эстонии принимают участие штабной корабль ВМС Литвы LNS Jotvingis, минный тральщик LNS Kursis и патрульный корабль LNS Dzukas. Латвия представлена штабным кораблем LVNS Varonis. От Эстонии в учениях участвуют минные тральщики Admiral Cowan и Sakala, целевая группа штаба ВМС и водолазное подразделение, в которое также входят управляющие подводными роботами военнослужащие ВМС Бельгии.

    "Учения дают нам хорошую возможность отработать управление более крупными, чем обычно, подразделениями в условиях повышенной угрозы",- сказал и.о. начальника ВМС Эстонии капитан второго ранга Айн Пярна.

    Кроме упражнений по приему союзных войск и вооружений, а также подготовки необходимых морских путей и швартовочных площадок, около 300 моряков будут заниматься разминирование фарватеров. В ходе учений планируется применение числе взрывпакетов, осветительных ракет и учебных мин. Подводные взрывы производиться не будут.

    В роли условного противника выступят тральщик Ugandi, водолазный бот Aleksandra ВМС Эстонии, вертолет ВВС ЭстонииRobinson R-44 и польские штурмовики SU-22. Учения завершатся 26 мая.

    Учения Baltic Fortress проводятся ежегодно с 2008 года. Их на ротационной основе организуют ВМС Эстонии, Латвии и Литвы. В следующем году учения пройдут в Литве.

    Ранее сообщалось, что масштабные международные учения НАТО "Весенний шторм-2017", в которых принимали участие почти 9 тысяч военнослужащих, прошли в Эстонии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Социальные сети, запрещенные в Украине
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Министерство иностранных дел Украины
    Евросоюз отменил визы для украинцев