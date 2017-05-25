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    ФСБ показала видео учений в Крыму

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    В Крыму начался первый этап тактико-специальных учений подразделений специального назначения Федеральной службы безопасности России.
    Канал РИА Новости на youtube

    Учения продлятся с 24 по 29 мая. В них принимают участие около 2 тысяч человек.

    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    пресс-служба ЦАХАЛа
    "Можжевеловый сокол": учения ВВС Израиля и США

    Первый этап предполагает отработку действий по нейтрализации группы неустановленных вооруженных сил, осуществивших захват самоподъемной нефтяной буровой установки "Крым-2" и буксировочного судна "Федор Урюпин" с удержанием 150 членов экипажа платформы и судна в качестве заложников.

    Действия спецназа отрабатываются на объектах морской инфраструктуры нефтегазодобывающего предприятия "Черноморнефтегаз".

    В учениях задействованы группы боевых пловцов, специальные десантные катера, парашютисты.

    Проходят учения неподалеку от границы с Украиной.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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