Под Одессой пройдут Международные антитеррористические учения

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В Одесской области с 15 по 25 мая пройдут Международные антитеррористические учения, сообщает пресс-служба Службы безопасности страны.

"Международные антитеррористические учения пройдут 15-25 мая на территории Одесской области (Черноморск, Рени и прилегающие территории)… Служба безопасности Украины призывает жителей, проживающих в районе проведения учений, сохранять спокойствие", — говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Как отмечается, тренировки пройдут в условиях максимально приближенных к реальности, учения организовывает Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины, участие примут сотрудники полиции, Нацгвардии, Госслужбы по ЧС, пограничной службы и Вооруженных Сил.

Напомним, 8 мая масштабные международные учения НАТО "Весенний шторм-2017", в которых примут участие почти 9 тысяч военнослужащих, начались в Эстонии.