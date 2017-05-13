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    Под Одессой пройдут Международные антитеррористические учения

    (обновлено: )16
    Тренировки пройдут в условиях максимально приближенных к реальности, учения организовывает Антитеррористический центр при СБУ, участие примут сотрудники полиции, Нацгвардии, Госслужбы по ЧС, пограничной службы и Вооруженных Сил.
    Антитеррористические учения. Архивное фото
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В Одесской области с 15 по 25 мая пройдут Международные антитеррористические учения, сообщает пресс-служба Службы безопасности страны.

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    "Международные антитеррористические учения пройдут 15-25 мая на территории Одесской области (Черноморск, Рени и прилегающие территории)… Служба безопасности Украины призывает жителей, проживающих в районе проведения учений, сохранять спокойствие", — говорится в сообщении СБУ в Facebook.

    Как отмечается, тренировки пройдут в условиях максимально приближенных к реальности, учения организовывает Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины, участие примут сотрудники полиции, Нацгвардии, Госслужбы по ЧС, пограничной службы и Вооруженных Сил.

    Напомним, 8 мая масштабные международные учения НАТО "Весенний шторм-2017", в которых примут участие почти 9 тысяч военнослужащих, начались в Эстонии.

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