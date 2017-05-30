Молдавия – Россия: дипломатический скандал

РИА Новости Украина – Кишинев

Отношениям между Россией и Молдавией, которые начали налаживаться после победы на президентских выборах Игоря Додона, нанесен чувствительный удар: в понедельник Кишинев направил в посольство России ноту с требованием к пяти дипломатам покинуть страну в течение 72 часов.

Официально ни МИД, ни правительство Молдавии так и не заявили о принятии такого решения. Информацию об объявлении персона нон грата российских дипломатов подтвердили посол РФ в Кишиневе Фарит Мухаметшин и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Этот шаг, по мнению Москвы, свидетельствует о внутриполитическом кризисе в Молдавии и направлен против курса Додона на сближение двух стран.

Президент Молдавии незамедлительно отреагировал на жест молдавского правительства.

"Правительство предприняло возмутительный жест в отношении посольства России в Молдавии. Сегодня от посла потребовали, чтобы пять российских дипломатов покинули Молдавию в течение 72 часов. Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом", — сказал Додон.

Додон также заявил, что сторонники объединения с Румынией (евроунионисты) раздражены его успехами на посту президента "и решили пойти на прямые провокации, которые несут в себе риск значительного ухудшения" отношений Молдавии с Россией.

Додон предупредил, что принятое правительством решение "ввязаться в геополитические игры Брюсселя и Вашингтона, а также в игры военных структур НАТО в этом регионе является очень опасным".

"Уверен, что они не понимают, какую цену придется заплатить нашей стране и в какую сложную и рискованную ситуацию они могут поставить нашу страну и наш народ. Они пошли на этот грубый шаг, который не останется без негативных последствий", — отметил Додон.

Реагируя на шаг Кишинева, официальный представить МИД РФ Мария Захарова отметила, что "ситуация парадоксальная, но показательная — очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии".

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Как заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, Москва адекватно ответит на действия Кишинева по высылке дипломатов, в России рассматривают эти шаги как прямую провокацию оатдельных сил Молдавии против курса президента Игоря Додона. "Над адекватным ответом мы будем думать, но он последует", — сказал Карасин РИА Новости.

"Естественно, это очень плохая новость для двусторонних российско-молдавских отношений, это хорошо понимают те структуры, которые продумали и спланировали эту недружественную акцию", — добавил высокопоставленный российский дипломат.

Это не первый недружественный жест со стороны правительства Молдавии. Ранее представители Кабмина и парламента Молдавии на встрече с послом РФ передали ноту, в которой описано, как официальные лица республики останавливаются на въезде в РФ, якобы "допрашиваются, обыскиваются, терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб". Российского посла проинформировали, что "пока эта проблема не решится, молдавских чиновников попросят воздержаться от поездок в Российскую Федерацию". Додон тогда также осудил действия молдавских властей.

В июне 2014 года Молдавия подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения между двумя государствами и ухудшились. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров.

В своей предвыборной программе Додон не раз декларировал намерение восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Заняв должность президента 23 декабря 2016 года, он совершил несколько официальных визитов в Москву и провел ряд встреч с лидером России Владимиром Путиным. В результате стороны достигли договоренностей по вопросам миграционной политики и экспортным поставкам. С начала года молдавский экспорт в Россию вырос на 40%, решаются проблемы молдавских трудовых мигрантов, подавляющее большинство которых — более полумиллиона человек — трудятся в России.

Экс-премьер Молдавии, глава Партии социалистов страны Зинаида Гречаная заявила, что решение МИД Молдавии о высылке российских дипломатов идет вразрез с действиями президента республики.

"Нельзя шутить такими делами, потому что ответные меры могут быть совершенно другими. Мы хотим дружить. Нам нужно восстанавливать дружеские отношения с Российской Федерацией, а не ругаться, как это делают нынешние власти (правительство — Ред.)", — сказала Гречаная.

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Она выразила надежду, что "мудрость восторжествует и от необдуманных шагов наших властей не пострадает молдавский народ". Политик добавила, что только сейчас стараниями Додона отношения между республикой и Россией стали потихоньку нормализовываться.