ВСУ озвучили потери за минувшие сутки в Донбассе: есть погибшие и раненые

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Ополченцы за минувшие сутки 44 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в Донбассе, один военный погиб, пятеро — ранены.

"С начала суток произошло 44 обстрела… один военный погиб, еще пятеро получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции в Facebook.

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По данным военных, на приморском направлении ополченцы обстреляли Новотроицкое, Широкино, Гнутово, Березовое, Богдановку, Павлополь и Красногоровку из минометов, стрелкового оружия, вооружения боевой машины пехоты и гранатометов.

На донецком направлении огонь велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Новолуганского, Авдеевки, Песково и Зайцево.

В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия ополченцы обстреляли Крымское и Станицу Луганскую.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.