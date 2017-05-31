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    На вокзале в Киеве изъяли оружие, привезенное на продажу из Донбасса

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    По данным Службы безопасности Украины, во время досмотра багажа пассажира поезда "Мариуполь-Киев" правоохранители обнаружили шесть карабинов иностранного производства.
    Наручники. Архивное фото
    MARVIN RECINOS/AFP

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. На киевском железнодорожном вокзале сотрудники Службы безопасности изъяли оружие у жителя Донецкой области, сообщает пресс-центр СБУ.

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    "Сотрудники службы безопасности Украины совместно с Нацполицией изъяли на киевском железнодорожном вокзале оружие у жителя Донецкой области. Во время досмотра багажа пассажира поезда "Мариуполь-Киев" правоохранители обнаружили шесть карабинов иностранного производства. Мужчина также имел при себе пять разрешений на ношение и хранение оружия, которые, по предварительной оценке, являются поддельными", — говорится в сообщении.

    Как информирует пресс-центр, мужчина заявил, что оружие скупил на востоке Украины и привез в столицу для перепродажи заинтересованным лицам.

    Возбуждено уголовное дело.

    Ранее сообщалось, что в ночь на среду в Днепре задержали мужчину, который находился на улице с автоматом Калашникова и утверждал что вышел "за пивом".

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