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    Волонтер из АТО торговал оружием в Днепре

    (обновлено: )70
    По данным СБУ, "бывший волонтер, который часто находился на востоке Украины, наладил через своих знакомых канал поставки оружия и боеприпасов для перепродажи заинтересованным лицам".
    Волонтер из АТО торговал оружием в Днепре
    ssu.gov.ua

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. СБУ задержала бывшего волонтера в АТО по подозрению в торговле оружием из Донбасса, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    В Одессе иномарка влетела в оружейный магазин. Видео
    Евгений Антилето/Youtube
    В Одессе иномарка влетела в оружейный магазин

    "Правоохранители установили, что бывший волонтер, который часто находился на востоке Украины, наладил через своих знакомых канал поставки оружия и боеприпасов для перепродажи заинтересованным лицам", — сказано в нем.

    Сотрудники СБУ задокументировали получение подозреваемым оружия из зоны АТО.

    Во время обыска в частном доме подозреваемого правоохранители изъяли автомат Калашникова с прибором ночного видения, глушителем и четырьмя магазинами, ружье ТОЗ-66, 4 пистолета, патроны различного калибра и холодное оружие.

    ssu.gov.ua
    Волонтер из АТО торговал оружием в Днепре
    ssu.gov.ua
    Волонтер из АТО торговал оружием в Днепре

    Напомним, 19 мая сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Ужгороде преступную группировку контрабандистов оружия и наркотиков из стран Центральной Европы.

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