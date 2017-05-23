КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. СБУ задержала бывшего волонтера в АТО по подозрению в торговле оружием из Донбасса, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Правоохранители установили, что бывший волонтер, который часто находился на востоке Украины, наладил через своих знакомых канал поставки оружия и боеприпасов для перепродажи заинтересованным лицам", — сказано в нем.

Сотрудники СБУ задокументировали получение подозреваемым оружия из зоны АТО.

Во время обыска в частном доме подозреваемого правоохранители изъяли автомат Калашникова с прибором ночного видения, глушителем и четырьмя магазинами, ружье ТОЗ-66, 4 пистолета, патроны различного калибра и холодное оружие.

ssu.gov.ua Волонтер из АТО торговал оружием в Днепре

ssu.gov.ua Волонтер из АТО торговал оружием в Днепре

Напомним, 19 мая сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Ужгороде преступную группировку контрабандистов оружия и наркотиков из стран Центральной Европы.