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    СБУ показала задержание контрабандистов оружия и наркотиков в Ужгороде

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    Криминальная Украина: стрельба и взрывы гранат (81)

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    Согласно информации, у четырех злоумышленников изъяли пять пистолетов иностранного производства с глушителями, четыре пистолета-пулемета "Скорпион", большое количество патронов различного калибра, почти полкилограмма кокаина.
    СБУ ликвидировала банду контрабандистов оружия и наркотиков
    Служба безопасности Украины

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Ужгороде преступную группировку контрабандистов оружия и наркотиков из стран Центральной Европы.

    Правоохранители изъяли у четырех злоумышленников пять пистолетов иностранного производства с глушителями, четыре пистолета-пулемета "Скорпион", большое количество патронов различного калибра, почти полкилограмма кокаина.

    Служба безопасности Украины
    СБУ ликвидировала банду контрабандистов оружия и наркотиков

    Как официально сообщает Служба безопасности Украины, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 201 и ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

    Продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются все причастные к противоправной деятельности.

    Ранее сообщалось, что накануне около полуночи прогремел мощный взрыв, который был слышен почти во всех районах города Ужгорода.

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