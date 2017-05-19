СБУ показала задержание контрабандистов оружия и наркотиков в Ужгороде

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Ужгороде преступную группировку контрабандистов оружия и наркотиков из стран Центральной Европы.

Правоохранители изъяли у четырех злоумышленников пять пистолетов иностранного производства с глушителями, четыре пистолета-пулемета "Скорпион", большое количество патронов различного калибра, почти полкилограмма кокаина.

Служба безопасности Украины СБУ ликвидировала банду контрабандистов оружия и наркотиков

Как официально сообщает Служба безопасности Украины, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 201 и ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

Продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются все причастные к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что накануне около полуночи прогремел мощный взрыв, который был слышен почти во всех районах города Ужгорода.