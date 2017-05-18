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    Общество

    В Херсоне военнослужащий погорел на продаже оружия

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    Военнослужащего задержали сотрудники СБУ. По данным пресс-службы, во время обыска по месту жительства злоумышленника оперативники изъяли, в частности, пистолет "Вальтер", семь пистолетов, переделанных в боевые, а также наркотики.
    Задержание военнослужащего в Херсоне, продававшего оружие
    СБУ/Facebook

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Херсоне военнослужащего, который продавал огнестрельное оружие, сообщается на странице СБУ в Facebook.

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    "Военнослужащего, продававшего оружие, которое он переделывал на боевое со стартовых пистолетов, задержали в Херсоне", — сказано в сообщении.

    Во время обыска по месту жительства злоумышленника оперативники спецслужбы изъяли пистолет "Вальтер", семь пистолетов, переделанных в боевые, оборудование и составные части оружия, боеприпасы и наркотики.

    Открыто уголовное производство по ст. 263 и ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

    СБУ/Facebook
    Задержание военнослужащего в Херсоне, продававшего оружие

    В марте киевские полицейские во время досмотра обнаружили у военнослужащего — 24-летнего уроженца Сумской области — арсенал боеприпасов.

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