В Херсоне военнослужащий погорел на продаже оружия

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Херсоне военнослужащего, который продавал огнестрельное оружие, сообщается на странице СБУ в Facebook.

"Военнослужащего, продававшего оружие, которое он переделывал на боевое со стартовых пистолетов, задержали в Херсоне", — сказано в сообщении.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника оперативники спецслужбы изъяли пистолет "Вальтер", семь пистолетов, переделанных в боевые, оборудование и составные части оружия, боеприпасы и наркотики.

Открыто уголовное производство по ст. 263 и ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

СБУ/Facebook Задержание военнослужащего в Херсоне, продававшего оружие

В марте киевские полицейские во время досмотра обнаружили у военнослужащего — 24-летнего уроженца Сумской области — арсенал боеприпасов.