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    В Одессе иномарка влетела в оружейный магазин

    (обновлено: )71
    В Одессе автомобиль с еврономерами разбил витрину оружейного магазина. Инцидент произошел на улице Пантелеймоновской в ночь на четверг, сообщает Евгений Мельников в соцсети Facebook.
    Евгений Антилето/Youtube

    В то же время на странице Pitbull Odessa в Facebook сообщаются подробности ДТП.

    "Авария 27 апреля, в начале ночи, произошло ДТП на пересечении улицы Ришельевской и Пантелеймоновской. Водитель автомобиля Alfa Romeo с польской регистрацией, не справившись с управлением, врезался в здание оружейного магазина "Ствол", — говорится в сообщении.

    Водитель и пассажиры госпитализированы. По предварительной информации, водитель автомобиля пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

    Ранее в СМИ сообщили, что неизвестные сожгли автомобили прокурора и его жены в Харькове.

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