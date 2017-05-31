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    Вышел за пивом. В Днепре на улице задержали мужчину с автоматом

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    Криминальная Украина: расстрел экс-руководителя "Укрспирта" (132)

    (обновлено: )48650
    В ночь на среду близ одного из торговых центров в Днепре был замечен мужчина с автоматом Калашникова, который аргументировал ношение боевого оружия тем, что "вышел попить пива".
    Мужчина с автоматом в Днепре
    informator.dp.ua

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Мужчину со снаряженным автоматом Калашникова задержали на улице в Днепре в ночь на среду, сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные полиции.

    Так, правоохранители получили вызов с сообщением о том, что неподалеку от ТРЦ "Дафи" около 2.30 ночи находится мужчина с автоматом. Полицейские отправились на вызов, предполагаемый мужчина, увидев патрульных, начал убегать. Его задержали.

    informator.dp.ua
    Мужчина с автоматом в Днепре

    По данным "Информатора", вместе с АК полицейские нашли у мужчины магазин с 19 патронами.

    На вопрос, по какой причине он находится с автоматом на улице, мужчина уточнил, что "вышел попить пива".

    Ранее сообщалось, что в Одессе задержан военный с автоматами для Майдана.

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