Глава СБУ заявил, что в случае отставки "возьмет автомат" и отправится в Донбасс

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в случае своей отставки "возьмёт автомат" и отправится в зону АТО в Донбассе.

В январе Грицак рекомендовал депутатам Верховной Рады, заблокировавшим участок железной дороги на линии разграничения в Луганской области, пойти служить в боевые подразделения в Донбассе, если им хочется "повоевать".

"Если будет принято решение в установленном законом порядке: президент подаст (представление об отставке — Ред.), Верховная Рада проголосует, я пойду в отставку с удовольствием, возьму свой автомат, который я не сдал, и поеду туда, откуда приехал — из зоны АТО. Но со мной на эту тему (отставки — Ред.) никто не говорил", — сказал Грицак на пресс-конференции в четверг.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Ужгороде преступную группировку контрабандистов оружия и наркотиков из стран Центральной Европы.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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