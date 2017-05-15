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    Убийство Шеремета: СБУ пока не может допросить Устименко - Грицак

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    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование (258)

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    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что без поручения о допросе следователя Национальной полиции Игоря Устименко на данный момент СБУ допросить не может.
    Василий Грицак
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины на данный момент не может провести допрос бывшего сотрудника ведомства Игоря Устименко по уголовному производству об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил глава СБУ Василий Грицак.

    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет
    Sergei SUPINSKY / AFP
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    Журналисты проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что предполагаемый сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве. Позже СБУ подтвердила, что он работал в спецслужбе, но был уволен в 2014 году.

    "Мы не можем вызвать его на допрос не имея поручения по этому поводу следователя Нацполиции, поэтому мы окажем содействие в установлении его местонахождения, в доставке, и в чем угодно, — мы заинтересованы, чтобы установить истину", — сказал Грицак.

    Ранее о допросе Устименко сообщил глава государства Петр Порошенко.

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