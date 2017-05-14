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    Порошенко: по делу об убийстве Шеремета допросят экс-сотрудника СБУ

    Тема:

    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко (18)

    (обновлено: )65
    Как заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в воскресенье, его проинформировали, что на понедельник бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко вызван на допрос.
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В понедельник допросят бывшего сотрудника СБУ Игоря Устименко, который фигурирует в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

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    Журналисты проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что предполагаемый сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве. Позже СБУ подтвердила, что он работал в спецслужбе, но был уволен в 2014 году.

    "Меня проинформировали, что на понедельник господин Устименко вызван на допрос и будет допрошен. То, что можно будет знать СМИ, вы будете об этом знать", — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

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