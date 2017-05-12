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    Аналитика и комментарии

    Когда журналисты круче полиции. Соцсети о расследовании дела Шеремета

    Тема:

    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование (255)

    (обновлено: )6220
    Скандальный фильм-расследование убийства журналиста Павла Шеремета стал поводом для весьма шумных обсуждений в украинском сегменте соцсетей. Что же на самом деле отыскали представители отечественных СМИ и все ли так однозначно с самим расследованием?
    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет
    Sergei SUPINSKY / AFP

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

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    Громкое дело об убийстве журналиста Павла Шеремета получило неожиданное продолжение. Журналисты проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из Organized Crime and Corruption Reporting Project представили собственный фильм-расследование, уделив особое внимание моменту закладки взрывчатки. Также журналисты нашли по меньшей мере шесть свидетелей, которые были на месте инцидента.

    Помимо этого в фильме упоминается и предполагаемый сотрудник СБУ Игорь Устименко, который "засветился" на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве. МВД уже вызвало на допрос авторов фильма "Убийство Павла", а также самого Игоря Устименко.

    В украинском сегменте соцсетей скандальный фильм стал поводом для весьма оживленных дискуссий: "Этот фильм — диагноз системе. Небольшая группа журналистов смогла собрать больше информации об убийстве Павла Шереметы, чем Нацполиция, Генпрокуратура и СБУ"; "По совокупности признаков видно, что возможно причастный к убийству Павла Шеремета сотрудник СБУ для этой службы человек не чужой". "А было ли журналистское расследование? Похоже, что заинтересованные лица таким образом слили инфу по делу. С неясной для широкой общественности целью", — задают в сетях и такие вопросы.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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