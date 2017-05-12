Когда журналисты круче полиции. Соцсети о расследовании дела Шеремета

Sergei SUPINSKY / AFP

Тимур Громов, РИА Новости Украина Украинское фото Гавриш о "деле Шеремета": правоохранительные органы Украины - в глубоком кризисе

Громкое дело об убийстве журналиста Павла Шеремета получило неожиданное продолжение. Журналисты проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из Organized Crime and Corruption Reporting Project представили собственный фильм-расследование, уделив особое внимание моменту закладки взрывчатки. Также журналисты нашли по меньшей мере шесть свидетелей, которые были на месте инцидента.

Помимо этого в фильме упоминается и предполагаемый сотрудник СБУ Игорь Устименко, который "засветился" на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве. МВД уже вызвало на допрос авторов фильма "Убийство Павла", а также самого Игоря Устименко.

В украинском сегменте соцсетей скандальный фильм стал поводом для весьма оживленных дискуссий: "Этот фильм — диагноз системе. Небольшая группа журналистов смогла собрать больше информации об убийстве Павла Шереметы, чем Нацполиция, Генпрокуратура и СБУ"; "По совокупности признаков видно, что возможно причастный к убийству Павла Шеремета сотрудник СБУ для этой службы человек не чужой". "А было ли журналистское расследование? Похоже, что заинтересованные лица таким образом слили инфу по делу. С неясной для широкой общественности целью", — задают в сетях и такие вопросы.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook