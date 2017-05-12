Гавриш о "деле Шеремета": правоохранительные органы Украины - в глубоком кризисе

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В деле убитого журналиста Павла Шеремета — новый поворот: 10 мая журналисты представили фильм-расследование. Авторы проанализировали события ночи перед взрывом. Журналисты уверяют, что собрали видео из всех окружающих камер и увидели, как передвигается пара киллеров — женщина и мужчина.

Расследователи установили, что под домом, где жил Шеремет, в ночь, когда под машину журналиста заложили взрывчатку, находились подозрительные красный Mercedes и серая Skoda. Водителя последней удалось разыскать — Игорь Устименко: как рассказали источники в Службе безопасности Украины, в 2014 году работал в СБУ.

Какими могут быть последствия обнародования фильма-расследования, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Института политического кризиса, экс-первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Степан Гавриш.

(публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, демонстрація цього фільму свідчить про бездіяльність поліції чи про витік інформації?

— Це досить добросовісна професійна слідча робота, яка проведена непрофесійними криміналістами, але максимально зацікавленими і відповідальними людьми, журналістами разом із закордонними колегами, особливо із групи, яка займалась розслідуванням МН17 та іншими резонансними розслідуваннями.

Це свідчить про дві проблеми, вагомі достатньо в Україні. По-перше, те, що українські правоохоронні органи переживають глибоку кризу, і ця криза наскільки глибока і складна, що ми навіть не можемо її оцінити, оскільки жодний із резонансних злочинів до цього часу не розслідуваний, між іншим, як і не розслідувана участь російських військ у війні проти України на Донбасі. Ми не можемо надати реальну інформацію в міжнародному суді в Гаазі.

І друга проблема – поряд з таким глибоким, я б назвав це не непрофесіоналізмом, а переорієнтацією правоохоронних органів саме на політичний спектр, участь в політичній діяльності. І друга проблема, яка ще більше насторожує, – це проблема, яка нагадує вбивство Гонгадзе, оскільки виявлення на місці злочину колишнього чи чинного на той період часу офіцера СБУ Ігоря Устименка говорить про те, що ця справа може докорінно бути розвернута на 180 градусів попри п’ять версій, які нам оголошував генпрокурор і міністр внутрішніх справ.

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Думаю, що допитані три тисячі свідків на цей період часу, зібрано 150 терабайт інформації, про що нас запевняють на брифінгах чи через своїх радників очільники правоохоронних органів, є лише способом, так би мовити, відтягнути цю справу, вирішення її.

Жодних доказів до цього часу, не дивлячись на залучення ФБР, яке мало вивчити тип вибухівки, провести експертизу, немає, як і немає відповіді на питання, чи була це організована група, про що говорилось генпрокурором, що це за чоловік і жінка…

І тільки внаслідок резонансної першої частини цього фільму "Вбивство Павла" міністр Аваков сказав, що є факти, які до свого часу були невідомі поліції, які зацікавили її і їх намагаються допросити. Тому, я думаю, мова йде про надзвичайно глибоку, власне, кризу правоохоронної системи України у різних відношеннях, починаючи з реформи, яка мала б відбутись, закінчуючи вихованням внутрішніх власних професіоналів, здатних до, дійсно, протидії будь-якому рівню злочинності.

Інформація про Устименка з’явилась в тому фільмі невипадково, щоби скерувати слідство в іншому руслі?

— Мова йде про факти. Це великий труд журналістів, які могли би зманіпулювати подібну ситуацію, вони достеменно встановили, ідентифікували, мені здається, обличчя, вони встановили точно номер і заяву німецького експерта, який стверджує, що він покадрово зробив світлини та встановив номери цього автомобілю, який належить іншій приватній особі.

Тому, я думаю, що мова йде про те, що журналістам більш, звичайно, відомо, ніж могли показати у фільмі. Це очевидно. Під час розслідування частину інформації таку, яку важко іноді достеменно показати чи висвітлити, оскільки вона вимагає жорстких доказів і в цьому відношенні, зрозуміло, що вони готують наступний фільм, можливо, вони вдадуться до коментарів і нам стане більше відомо.

Ще раз хочу нагадати, ця справа може бути розвернута в сторону,так би мовити, справи, яку ми вже знаємо, справи Георгія Гонгадзе, коли у його вбивстві приймали участь представники правоохоронних органів.

Чи підштовхне це силовиків до нових кроків? Яких, окрім скликання чергової наради за результатами розслідування?

— Якщо ця справа є керованою, тобто правоохоронні органи знають більше, ніж сьогодні можна передбачити, то, зрозуміло, що найближчим часом побачимо або зникнення Устименка, або, скажімо, просування в якомусь напрямку, коли певні виконавці можуть бути затримані і нададуть свідчення.

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Знову ж таки, це показує на типологію розслідування справи щодо дій Пукача, який був арештований через багато років, коли був вчинений злочин. Вже фактично він мав повний імунітет, знаходився під чужим прізвищем, жив, так би мовити, на фермі.

Що відбуватиметься тепер всередині слідчої групи? Чи будуть проводитись якісь внутрішні розслідування? Що вони можуть показати?

— Нічого, власне, стрілочники будуть, можливо, знайдені, і Арсен Борисович (Аваков — Ред.), як і після Дніпра, може когось навіть і звільнити.

Але, попри все, мова йде про те, що саме компетенція слідчих, експертів, які працювали тут, здатність їх до розкриття подібних злочинів є мінімальною, це очевидно. Знову ж таки, про це свідчить вбивство Вороненкова в центрі Києва, в справі немає жодного просування.

Мало того, у справі Шеремета підозри до цього часу немає і немає єдиної якоїсь конкретної версії, слідство не розуміє, що сталось і кому це було вигідно, у кого є мотиви для такого вбивства. Скоріш за все, це мотиви внутрішні, і тому мова йде про певне прикриття цих мотивів шляхом різноманітних дій.

Очевидно, що не допоможе будь-яка зміна слідчої групи, будь-що не допоможе. Очевидно, що для того, щоби не допустити чи упередити вихід другого фільму, допитати і отримати більш детальну інформацію, яку вони не виклали чи якою вони володіють безпосередньо.

Ще одна обставина, що вихід цього фільму є несподіваним для правоохоронних органів. Це ще раз говорить про те, що належної роботи в цьому напрямку не ведеться. Інформації в них надто мало, щоби розкрити цей злочин зараз.

Ранее юрист Анна Маляр в эфире Голоса Столицы заявила, что расследованию убийства Павла Шеремета, вероятно, мешает кто-то в правоохранительных органах.