Убийство Шеремета: кто-то из правоохранителей мешает расследованию – Маляр

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Новый поворот в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета: в среду, 10 мая, был представлен фильм-расследование, подготовленный журналистами. Авторы проанализировали события ночи перед взрывом. Журналисты уверяют, что собрали видео из всех окружающих камер и увидели, как передвигается пара киллеров — женщина и мужчина.

О расследовании этого дела высказалась в эфире радиостанции Голос Столицы юрист, адвокат Анна Маляр.

"С одной стороны, правоохранители заявляли, что это дело чести. С другой, мы помним, дважды был вброс информации, якобы от правоохранителей, о том как проводятся оперативно-розыскные мероприятия. И вся страна знала, в какое время, где и кого будут искать. И это производит впечатление, что кто-то в правоохранительных органах это делал намеренно, то есть отдавал эту информацию журналистам, и ее намеренно распространяли. И кроме как, чтобы помешать делу, другой цели я просто не вижу. Поэтому может быть, что какие-то люди в полиции считают это делом чести, а какие-то другие люди, которые возможно знают, кто убил, или у них какие-то мотивы, они вредят следствию", — заявила юрист.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.