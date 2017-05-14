The Guardian: о чем умалчивает разведка Украины в "деле Шеремета"?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"В новом документальном фильме утверждается, что украинская разведка могла стать свидетелем закладывания автомобильной бомбы, в результате чего в июле прошлого года в Киеве был убит известный журналист. Павел Шеремет покинул свой дом в украинской столице и ехал на работу, когда его машина взорвалась. Это стало самым громким убийством репортера в стране после обезглавливания в 2000 году журналиста-расследователя Георгия Гонгадзе", — пишет Алек Лун в статье для The Guardian.

"Президент Украины Петр Порошенко заявил, что оперативное расследование убийства Шеремета — это "дело чести". Он призвал к проведению прозрачного расследования со стороны полиции и служб безопасности. Однако спустя 10 месяцев никого так и не задержали", — напомнил автор публикации.

"В фильме "Убийство Павла" говорится, что агент, работающий в спецслужбах Украины, присутствовал при закладке устройства под автомобиль журналиста. В среду Проект по расследованию коррупции и организованной преступности и Slidstvo. info показали документальный фильм об этом на украинском телевидении. Следователи заявили, что Шеремет был убит с помощью дистанционно управляемой бомбы. Вероятнее всего, причиной убийства стали его расследования в Украине и других странах. Журналист поддерживал прозападное восстание в 2014 году, когда Виктор Янукович бежал в Россию, но также резко критиковал новую власть в Украине", — продолжает Алек Лун.

"Кадры с камеры видеонаблюдения, опубликованные средствами массовой информации и полицией, показали, что неизвестный мужчина и женщина приблизились к автомобилю Subaru, принадлежавшему Шеремету, в ночь перед взрывом. Было видно, что женщина присела на колени рядом с припаркованной машиной со стороны водителя", — говорится в статье.

"Создатели фильма "Убийство Павла" нашли новые записи с камер наблюдения, которые полиция не обнаружила. Они раскрывают новые подробности о вероятных убийцах, которые вернулись на место преступления на следующее утро незадолго до того, как Шеремет сел в свою обреченную машину", — продолжает автор публикации.

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"Кадры показывают несколько подозрительных мужчин, которые прибыли на улицу той ночью. Похоже, они осуществляли слежку. Они все еще были там, когда мужчина и женщина прошли мимо и предположительно установили бомбу. Гражданской журналистской группе Bellingcat удалось идентифицировать их автомобиль — серую Skoda — и его регистрацию", — отмечает Алек Лун.

"Репортеры позже выследили одного из мужчин и установили его имя — Игорь Устименко. Устименко признал, что был в этом районе в тот вечер и сказал, что его наняли в качестве частного сыщика, чтобы следить за чьими-то детьми. Он отрицал, что видел тех, кто закладывал бомбу, и сказал, что полиция не связывалась с ним", — говорится в статье.

"Затем репортеры обратились к правительственному источнику. Он подтвердил, что Устименко с 2014 года работает в секретной разведывательной службе СБУ. Устименко отказался от комментариев. Фильм также предоставил доказательства того, что Шеремет находился под наблюдением за несколько недель до его убийства. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отрицает, что убийство организовало правительство. Пресс-секретарь министерства отказался комментировать фильм. Служба безопасности ответила не сразу", — продолжает автор публикации.

"Правительство Украины неоднократно обещало найти убийцу Павла, но ясно, что они мало что сделали", — сказал Дрю Салливан, редактор Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности. "Теперь мы должны рассмотреть возможность того, что кто-то в правительстве сыграл свою роль в убийстве", — отметил он.

"Шеремет был ведущим телевизионным журналистом в своей родной Белоруссии. Он был вынужден переехать в Россию после ареста в 1997 году из-за материала о контрабанде на границе. Его оператор Дмитрий Завадский был похищен и убит в Белоруссии в 2000 году. Шеремет позже переехал в Украину, где стал известным журналистом благодаря своему радиошоу", — напомнил Алек Лун.

"Шеремет проехал всего несколько десятков метров по улице Ивана Франко, когда взрыв разорвал его машину, смертельно ранив журналиста. "Скорая помощь" уже забрала его к тому времени, когда на место происшествия прибыла партнер Шеремета, Елена Притула. Она лишь опознала останки своего обугленного автомобиля", — говорится в статье.

Убийство спровоцировало масштабный скандал. Для помощи в идентификации взрывчатых веществ даже привлекли американских специалистов из ФБР, продолжает автор публикации. Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор заявила, что убийство Шеремета станет "проверкой способности и готовности украинских институтов расследовать нападения на свободу СМИ".