Сотрудник СБУ находился у дома Шеремета накануне убийства - СМИ

Sergei SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством известного журналиста Павла Шеремета возле его дома в Киеве, утверждают журналисты украинского проекта "Следствие.Инфо", которые вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Сотрудники "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.

Как утверждают журналисты, согласно их источнику в госорганах, Устименко родился в Кременчуге и, вероятно, проживал в Одессе. По состоянию на 2014 год он являлся работником СБУ, и "это означает, что Устименко является или недавно был работником спецслужб", отмечается в фильме.

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По данным журналистов, он приехал на место происшествия на автомобиле Skoda Octavia серого цвета, ее зафиксировали несколько камер наблюдения в районе, где проживал Шеремет. При этом автомобиль зарегистрирован на другое лицо, Зарецкую Наталью Леонидовну. Ни Зарецкая, ни Устименко не смогли объяснить факта и цели использования автомобиля человеком, который имеет связь с украинской спецслужбой, заявили журналисты.

По данным журналистов, Устименко присутствовал возле дома Шеремета по крайней мере несколько часов ночью, когда под машину журналиста была подложена взрывчатка.

Сам Устименко отказался комментировать связи с СБУ. Журналисты утверждают, что направили запросы президенту, СБУ, Генпрокуратуре и МВД с просьбой прокомментировать данную информацию, однако ответа так и не получили.

"Само по себе присутствие Игоря на месте преступления не доказывает его причастности к убийству Павла Шеремета, но оно доказывает следующее — действующий или бывший сотрудник СБУ был непосредственно возле места преступления, поведение мужчины во многих моментах трудно объяснить, и он не хочет или не может предоставить подтверждение собственной версии событий", — подчеркнули журналисты в своем документальном фильме.

Ранее сообщалось, что в деле об убийстве Павла Шеремета рассматривается версия причастности бойцов Нацгвардии.