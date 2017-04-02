Грицак: основная версия гибели полковника СБУ в Мариуполе - теракт

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак назвал теракт основной версией гибели полковника СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе. Об этом он сказал в воскресенье после церемонии прощания с Хараберюшем, передает пресс-служба ведомства.

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"Для Службы безопасности Украины дело чести найти тех, кто совершил теракт против нашего сотрудника", — сказал он.

Основная версия — убийство полковника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша связано с его профессиональной деятельностью.

"У нас есть версии, у нас есть подозреваемые", — подчеркнул глава спецслужбы.

По словам Грицака, Александр был одним из лучших контрразведчиков в Украине.

"Когда мы доложили президенту о заслугах этого полковника, он принял однозначное решение — наградить Хараберюша орденом "За мужество" первой степени, — подчеркнул глава СБУ. Награду вручили отцу Александра. Соответствующий указ глава государства подписал 1 апреля.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва автомобиля в жилом квартале Мариуполя погиб сотрудник Службы безопасности Украины, полковник Александр Хараберюш.