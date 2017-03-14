Блокада ЛНР и ДНР. Никто никого не разгонял - Грицак

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает, что правоохранители действовали в рамках закона при задержании участников торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В понедельник организаторы торговой блокады заявили, что правоохранители разогнали их на посту на железнодорожной станции Кривой Торец в Донецкой области. Глава МВД Арсен Аваков пояснил, что правоохранители задержали более 40 человек, так как они отказались сдавать найденное у них оружие. Позже глава ГУ Нацполиции в регионе Вячеслав Аброськин заявил, что все задержанные освобождены, пострадавших нет.

"По поводу разгона – я не вижу, что кто-то кого-то разгонял, были задержаны люди, с ними была проведена работа, и их отпустили", — сказал Грицак журналистам в Ужгороде.

По его словам, протесты должны проходить мирным путем, без нарушения закона.

Смотрите также: "Мы торгуем или воюем?" Митинг в поддержку блокады Донбасса в Виннице

"Мы не можем допустить того, чтобы по улицам наших городов и сел гуляли люди с оружием… Я за то, чтобы люди высказывали свои протесты мирным путем… Давайте проведем какие-то обсуждения, пусть высказывают свою позицию Верховная Рада, советы на местах", — добавил Грицак.

Смотрите также: Блокада Донбасса. Полиция изъяла арсенал оружия в Кривом Торце

В конце декабря 2016 года бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.