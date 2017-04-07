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    "Торнадовцев" доставили в суд под охраной автоматчиков

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    Дело "Торнадо": судный день (191)

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    Здание Оболонского районного суда Киева, который в пятницу огласит приговор 12 бывшим бойцам ныне расформированной специальной роты милиции "Торнадо", оцеплено правоохранителями. Около 10:00 "торнадовцев" под конвоем доставили в суд.
    Торнадовцев доставили в суд под охраной автоматчиков. Видео
    twitter.com/HromadskeUA

    На здании прикреплено объявление о нерабочем дне в суде "с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с охраной и конвоированием обвиняемых".

    Около здания суда и соседних зданий находятся полицейские автобусы, пожарные, скорые. 

    В Оболонском райсуде Киева 9 февраля состоялось последнее судебное заседание по указанному делу. Обвиняемые произнесли последнее слово, в котором в очередной раз заявили о своей невиновности и том, что дело сфабриковано. По словам военного прокурора Руслана Кравченко, только один из 12 обвиняемых частично признал свою вину — Юрий Шевченко. Из четырех предъявленных ему статей, он признал три.

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    Подсудимые угрожали и оскорбляли прокурора и судей. Прокурор в ходе дебатов попросил для командира "торнадовцев" Руслана Онищенко, а также Николая Цукура и Данила Ляшука по 15 лет лишения свободы. Илье Холоду, Анатолию Пламадяле и Максиму Глебову прокурор попросил назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы, Никите Кусту — 11, Борису Гульчуку — 10 лет, Роману Ивашу, Андрею Демчуку и Никите Свиридовскому — по 8 лет каждому. Для Юрия Шевченко прокуратура попросила три года условно.

    В июне 2015 года стало известно о задержании восьми бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении людей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. По словам замкомандира роты Николая Цукура, задержания были связаны с блокировкой батальоном поезда с контрабандным металлом с Алчевского меткомбината. Следователи настаивали, что задержанные изнасиловали и убили мужчину, снимая при этом процесс на видео. Адвокат "торнадовцев" заявлял, что в материалах дела этого видео нет. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

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    Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года тяжких и особо тяжких преступлений. 

    По причине закрытого судебного процесса "торнадовцы" объявляли голодовку. Всего в отношении бойцов добровольческих батальонов открыто 400 уголовных дел. Сам процесс сопровождался скандалами.

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