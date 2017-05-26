В Одессе к визиту Порошенко курсантами закрыли надпись "Слава русскому оружию"

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КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. В Одессе во время визита президента Петра Порошенко местные власти "прикрыли" недекоммунизированные памятники времен СССР в городе.

Впрочем, досталось не только советским памятникам. Так, на Думской площади около пушки на Приморском бульваре курсантов выстроили в ряд, чтобы закрыть надпись "Слава русскому оружию" на памятнике. 14 кадетов с флагами Украины образовали "живую стену", тщательно скрыв нерукопожатную надпись от глаз президента, сообщает "Страна".

timer-odessa.net Пушка-памятник на Приморском бульваре Одессы

Пушка-памятник на Приморском бульваре Одессы, посвящена успешному отражению нападения англо-французской эскадры на Одессу во время Крымской войны 1854—1855 годов. Открыт в 1904 году.

Ранее к визиту главы государства Петра Порошенко "спрятали" еще один памятник. Стену Героев СССР на Театральной площади завесили композициями из воздушных шаров с символикой Украины и Евросоюза.