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    Общество

    В Одессе к визиту Порошенко курсантами закрыли надпись "Слава русскому оружию"

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    Надпись "Слава русскому оружию" находится на памятнике-пушке на Приморском бульваре Одессы, который установлен в честь успешного отражения нападения англо-французской эскадры на Одессу во время Крымской войны 1854—1855 годов.
    Пушка-памятник на Приморском бульваре Одессы и курсанты
    Соцсети

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. В Одессе во время визита президента Петра Порошенко местные власти "прикрыли" недекоммунизированные памятники времен СССР в городе.

    Впрочем, досталось не только советским памятникам. Так, на Думской площади около пушки на Приморском бульваре курсантов выстроили в ряд, чтобы закрыть надпись "Слава русскому оружию" на памятнике. 14 кадетов с флагами Украины образовали "живую стену", тщательно скрыв нерукопожатную надпись от глаз президента, сообщает "Страна".

    timer-odessa.net
    Пушка-памятник на Приморском бульваре Одессы

    Пушка-памятник на Приморском бульваре Одессы, посвящена успешному отражению нападения англо-французской эскадры на Одессу во время Крымской войны 1854—1855 годов. Открыт в 1904 году.

    Ранее к визиту главы государства Петра Порошенко "спрятали" еще один памятник. Стену Героев СССР на Театральной площади завесили композициями из воздушных шаров с символикой Украины и Евросоюза.

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