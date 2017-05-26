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    Политика

    Луценко ответил Савченко по поводу выдачи оружия активистам Майдана

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (149)

    (обновлено: )6101
    По словам генерального прокурора Украины, чтобы найти в его словах, сказанных в пик противостояния на Майдане, призывы стрелять, "нужно иметь больное воображение".
    Юрий Луценко
    УНИАН

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко отверг обвинения в том, что он во время событий на майдане Незалежности в Киеве зимой 2014 года обещал раздать оружие активистам.

    Юрий Луценко в Верховной Раде
    УНИАН
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    Ранее внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что при Луценко не стоит ждать завершения расследования уголовных дел о гибели людей во время массовых акций протеста в столице Украины в 2014 году. По ее словам, Луценко, который был одним из лидеров лагеря протестующих, в пик противостояния призвал активистов продержаться еще день, пообещав, "что до утра на площади будет полно оружия".

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    "Дословно я сказал следующее: завтра мы будем иметь, чем себя защищать, больше безнаказанно расстреливать нас не удастся никому. Это дословно то, что я сказал, чтобы найти в этих словах призывы, что у нас есть десятки автоматов, и мы завтра всех будем стрелять, нужно иметь больное воображение", — сказал Луценко в четверг вечером в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

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    Ответственность за смерть более 100 человек во врем массовых акций на Майдане Незалежности в Киеве возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

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