Луценко ответил Савченко по поводу выдачи оружия активистам Майдана

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко отверг обвинения в том, что он во время событий на майдане Незалежности в Киеве зимой 2014 года обещал раздать оружие активистам.

Ранее внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что при Луценко не стоит ждать завершения расследования уголовных дел о гибели людей во время массовых акций протеста в столице Украины в 2014 году. По ее словам, Луценко, который был одним из лидеров лагеря протестующих, в пик противостояния призвал активистов продержаться еще день, пообещав, "что до утра на площади будет полно оружия".

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"Дословно я сказал следующее: завтра мы будем иметь, чем себя защищать, больше безнаказанно расстреливать нас не удастся никому. Это дословно то, что я сказал, чтобы найти в этих словах призывы, что у нас есть десятки автоматов, и мы завтра всех будем стрелять, нужно иметь больное воображение", — сказал Луценко в четверг вечером в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

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Ответственность за смерть более 100 человек во врем массовых акций на Майдане Незалежности в Киеве возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.