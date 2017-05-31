Военные в Донбассе получили приказ не применять оружие с 1 июня

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Военные получили приказ о запрете использования всех видов вооружений и боеприпасов в Донбассе с 1 июня, заявил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Тридцать первого мая руководство ВС Украины отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00.00 часов 1 июня 2017 года до 00.00 часов 2 июня", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, "украинская сторона СЦКК (Совместного центра по контролю и координации — ред.) подтверждает: 1 июня ВСУ будут придерживаться режима тишины" в Донбассе.

"Впрочем, в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения, подразделения вооруженных сил Украины будут в любой момент готовы применить оружие", — добавили в штабе.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.