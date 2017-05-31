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    СНБО: за май в Донбассе погибли семь военных

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    Как заявил Александр Турчинов, в последнее время ополченцы активизировали ведение разведки, в том числе воздушной, и пытаются нанести максимальный урон подразделениям вооруженных сил Украины.
    Украинский военный
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. В мае в Донбассе  погибли семь военных и более 140 получили ранения, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

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    "В течение мая в результате военных провокаций погибли семь наших военнослужащих, получили ранения 141", — цитирует в среду Турчинова пресс-служба СНБО.

    По его словам, в последнее время ополченцы активизировали ведение разведки, в том числе воздушной. Как утверждает Турчинов, ополченцы пытаются нанести максимальный урон подразделениям вооруженных сил Украины.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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