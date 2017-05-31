Путин: конфликт в Донбассе - это украинский конфликт

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Прогресса в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины должны достигать конфликтующие стороны, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам своего визита во Францию.

"Прогресса по урегулированию любых конфликтов, в том числе и конфликта на юго-востоке Украины, могут достигать, прежде всего, и главным образом, конфликтующие стороны. Конфликт на юго-востоке Украины — это конфликт внутренний, украинский конфликт, прежде всего", — сказал Путин в интервью газете Figaro.

"Самое главное, что нужно сделать — это найти в себе силы всем конфликтующим сторонам договариваться и, прежде всего, я в этом убежден, уверен, мяч, как говорится, на стороне официальных киевских властей. Они должны прежде всего позаботиться о том, чтобы выполнять эти минские соглашения", — добавил он.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.