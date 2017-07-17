В понедельник Порошенко откроет новый КПП на границе с Молдавией

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В понедельник, 17 июля, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филипп примут участие в церемонии открытия совместного контрольно-пропускного пункта "Кучурганы-Первомайск" на центральном участке молдавско-украинской границы, передает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу правительства Млолдавии.

"Открытие совместного КПП на молдавско-украинской границе пройдет в контексте реализации достигнутых ранее договоренностей между правительствами Республики Молдавии и Украины", — говорится в сообщении.

Решение об открытии совместных пунктов контроля на молдавско-украинской границе было принято во время встречи в Киеве в феврале нынешнего года премьер-министров Молдавии и Украины Павла Филиппа и Владимира Гройсмана.

В настоящее время на молдавско-украинской границе действуют еще четыре совместных КПП: "Бричаны-Росошаны", "Крива-Мамалыга", "Ларга-Кельменцы" и "Джурджулешты-Рени".

Ранее президент Молдавии Игорь Додон выступил за пересмотр соглашения об ассоциации с Европейским союзом, а также не исключил членства своей страны в Евразийском экономическом союзе.