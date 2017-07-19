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    Общество

    Приднестровье будет добиваться упразднения КПП Молдавии и Украины

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    Глава МИД Приднестровья заявил, что риторика Молдовы и Украины о том, что совместный контроль не имеет отношения к конфликту и процессу урегулирования, несостоятельна.
    Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип официально открыли совместный украинско-молдавский пограничный пункт пропуска Кучурган
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что власти непризнанной республики будут добиваться упразднения совместных постов Молдавии и Украины на приднестровском участке границы.

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    "Мы будем продолжать вести весь объем политико-дипломатической работы для того, чтобы… добиться отмены данной деструктивной меры", — сказал Игнатьев журналистам.

    По его словам, риторика о том, что совместный контроль не имеет отношения к конфликту и процессу урегулирования, несостоятельна. Он полагает, что это – попытка некоторых внешних участников избежать ответственности, уйти от обсуждения этой проблематики за столом переговоров.

    "Если кто-то полагает, что, введя этот односторонний контроль, ситуация на региональном уровне будет изменена, что будут введены новые правила, ухудшающие жизнь жителей Приднестровья, я считаю, это заблуждение", — подчеркнул Игнатьев.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип в понедельник официально открыли совместный украино-молдавский пограничный пункт пропуска "Кучурган" на приднестровском участке границы. Всего таможенные службы Молдавии и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска. Ранее президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что совместные КПП Молдавии и Украины на границе с Приднестровьем могут вызвать экономический кризис в ПМР.

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