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    Водитель дорогой иномарки устроил "погром" в КПП на Закарпатье

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    На выезд из Украины на КПП "Вилок" заехал белый Lexus украинской регистрации с двумя мужчинами в салоне. При этом пограничники заподозрили, что номера на авто вероятно поддельные.
    Автомобиль, который пытался прорваться на Закарпатье
    Facebook Олега Слободяна

    КИЕВ, 27 июн — РИА новости Украина. В пункте пропуска "Вилок" в Закарпатской области мужчина за рулем автомобиля Lexus сбил шлагбаум и травмировал пограничника, сообщает пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

    По его данным, 26 июня на выезд из Украины заехал белый Lexus украинской регистрации с двумя мужчинами в салоне. При этом пограничники заподозрили, что номера на авто вероятно поддельные.

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    "Пограничники решили проверить автомобиль тщательнее, и мужчины на авто начали убегать", — написал Слободян на своей странице в Facebook.

    Facebook Олега Слободяна
    Автомобиль, который пытался прорваться на Закарпатье

    В результате автомобиль на большой скорости сбил шлагбаум, рикошетом ударил пограничника. Военного госпитализировали – его жизни ничего не угрожает.

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    Слободян добавил, что один из мужчин впоследствии задержала полиция. Машину мужчины бросили на обочине.

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