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    Политика

    Порошенко заявил о готовности помочь восстановить территорию Молдавии

    (обновлено: )14413
    В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
    Президент Петр Порошенко на встрече с премьером Молдавии
    twitter.com/poroshenko

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Украина готова максимально содействовать восстановлению территориальной целостности Молдавии, заявил президент Украины Петр Порошенко.

    Политолог Оазу Нантой
    alchetron
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    "Украина готовы максимально содействовать возобновлению территориальной целостности, суверенитета республики Молдавия", — сказал Порошенко в понедельник на брифинге с премьером Молдавии в Одесской области.

    Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

    В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.

    Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

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