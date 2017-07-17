Порошенко заявил о готовности помочь восстановить территорию Молдавии

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Украина готова максимально содействовать восстановлению территориальной целостности Молдавии, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Украина готовы максимально содействовать возобновлению территориальной целостности, суверенитета республики Молдавия", — сказал Порошенко в понедельник на брифинге с премьером Молдавии в Одесской области.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.