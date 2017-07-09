Сразу несколько звезд российского кино попали в базу "Миротворца"

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. В базу данных сайта "Миротворец" из-за гастролей в Крыму попали сведения о российских актерах Дмитрии Дюжеве, Анастасии Заворотнюк, Евгении Добровольской и Данииле Спиваковском.

Как отмечается на сайте, Дюжев, известный по роли Космоса в фильме "Бригада", и Заворотнюк, запомнившаяся ролью няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня", попали в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" и "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму. По таким же причинам в базу "Миротворца" попали Добровольская, участвовавшая в фильмах "Ирония судьбы. Продолжение", "Реальный папа" и других, и Спиваковский, который снимался в фильмах "Серебряный самурай", "Душа шпиона".

При этом, на странице "Миротворца" в Facebook сообщается, что Дюжев стал 999-м российским артистом, который попал в базу сайта.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов, актеры Сергей Баталов, Александр Домогаров, Наталья Гвоздикова и Марина Яковлева.