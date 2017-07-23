Народная артистка России попала в базу "Миротворца"

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Сведения о российских актерах Борисе Клюеве, Ирине Муравьевой и Людмиле Поляковой внесены в базу украинского сайта "Миротворец" из-за гастролей в Крыму.

Как отмечается на сайте, они попали в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" и "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму. Вместе с ними по тем же причинам базу пополнили актеры Александр Вершинин, Василий Бочкарев и Людмила Титова.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не принимала участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов, актеры Сергей Баталов, Александр Домогаров, Наталья Гвоздикова и Марина Яковлева.

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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан. Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.