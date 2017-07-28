Ювелир из Украины осужден в РФ за неуплату пошлин при ввозе бриллиантов

КИЕВ, 28 июл – РИА Новости Украина. Суд в Брянске (РФ) приговорил известного украинского ювелира, не уплатившего более 7,5 миллиона рублей ($126,2 тыс.) таможенных платежей при провозе в киевском поезде бриллиантов и украшений, к штрафу в 400 тысяч рублей ($6,7 тыс.) и возмещению платежей, сообщает Брянская транспортная прокуратура.

Как следует из картотеки Володарского районного суда, имя ювелира Игорь Лобортас. Его дело рассматривалось по статье "уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в особо крупном размере".

"Приговором суда ювелир признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 194 УК РФ и с учетом позиции обвинения ему назначено наказания в виде штрафа в размере 400 000 рублей. Ювелирные изделия Суд постановил возвратить осужденному после уплаты причитающихся таможенных платежей", — говорится в сообщении.

Игорь Лобортас является главой одноименного ювелирного дома. Работы ювелиров Классического дома "Лобортас" входят в собрания национальных музеев США, Великобритании, Рима. Кольцо с более чем 1,5 тысячи бриллиантов зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса.

По данным транспортной прокуратуры, 25 марта прошлого года украинский ювелир пересекал таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в поезде "Киев – Москва". Вместе с собой он вез 22 ювелирных изделия и 65 бриллиантов в двух пакетиках. Общая стоимость этого груза составила 22,6 миллиона рублей ($380,4 тыс.).

Как отмечает транспортная прокуратура, украшения и бриллианты он перемещал незаконно, на них не была оформлена необходимая декларация. Таким образом, ювелир уклонился от уплаты таможенных платежей в размере более 7,5 миллиона рублей, отмечается в сообщении. На время судебных разбирательств драгоценности были изъяты.

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По данным, приведенным в картотеке суда, приговор не вступил в законную силу и обжалован ответчиком.

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