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    Трамп ожидает изменения поведения России в Украине - Пенс

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    Как уточнил вице-президент США Майк Пенс, Дональд Трамп "дал ясно понять, что очень скоро он подпишет" законопроект по санкциям против России, который был принят конгрессом.
    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу Fox News сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется на изменение поведения России в Украине.

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    Скриншот с Youtube
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    "Президент дал ясно понять, что дестабилизирующая деятельность России и поддержка мошеннических режимов и их деятельности на Украине неприемлемо", — сказал он.

    Пенс также отметил, что Трамп "дал ясно понять, что очень скоро он подпишет" законопроект по санкциям против РФ, принятым конгрессом.

    Вице-президент США сделал эти заявления, находясь с официальным визитом в Таллине.

    Он добавил, что США "ожидают изменения поведения РФ". "Президент и я по-прежнему очень надеемся, что мы увидим иное поведение российского правительства", — сказал Пенс.

    Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации в Украине. Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию.

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