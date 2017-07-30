Трамп ожидает изменения поведения России в Украине - Пенс

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу Fox News сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется на изменение поведения России в Украине.

"Президент дал ясно понять, что дестабилизирующая деятельность России и поддержка мошеннических режимов и их деятельности на Украине неприемлемо", — сказал он.

Пенс также отметил, что Трамп "дал ясно понять, что очень скоро он подпишет" законопроект по санкциям против РФ, принятым конгрессом.

Вице-президент США сделал эти заявления, находясь с официальным визитом в Таллине.

Он добавил, что США "ожидают изменения поведения РФ". "Президент и я по-прежнему очень надеемся, что мы увидим иное поведение российского правительства", — сказал Пенс.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации в Украине. Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию.

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