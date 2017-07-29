"Методы нажима не работают". РФ ответила на санкционный законопроект США

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина, Татьяна Калмыкова. Вашингтон не добьется санкциями улучшения отношений с Москвой, заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона по станционному законопроекту вызывают только недоумение, говорится в заявлении посольства РФ в США, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Заявление госдепа от 29 июля по одобренному в конгрессе санкционному законопроекту не может вызывать ничего, кроме недоумения. В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают, и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений", — сообщили в российской дипмиссии.

Ранее Тиллерсон заявил, что "почти единогласное голосование по санкционному законопроекту в конгрессе демонстрирует желание американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с РФ по главным мировым вопросам продолжится, и введенные против страны санкции больше не будут нужны.

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). В пятницу в Белом доме сообщили, что Трамп подпишет этот законопроект.

Читайте также: США проиграли, проголосовав за санкционный закон — Воля

Помимо того, что законопроект предполагает дополнительные ограничительные меры против российского экономического сектора, он фактически лишает президента США возможности отменять новые или уже действующие санкции без соответствующего одобрения конгресса. Таким образом, это значительно ограничивает свободу действий президента США во внешней политике.