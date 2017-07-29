США проиграли, проголосовав за санкционный закон - Воля

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Президент США Дональд Трамп может наложить вето на законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи для того, чтобы еще больше ужесточить их. О таком сценарии в интервью CNN рассказал директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.

По его словам, также вероятно, что президент США подпишет законопроект в том виде, в котором его утвердили обе палаты Конгресса.

Законопроект большинством голосов утвердил Сенат США 27 июля, а днем ранее — почти единогласно Палата представителей. Новым законом ограничиваются полномочия президента по отмене санкций.

Относительно санкций, предусматриваются в частности штрафы для европейских компаний, которые будут сотрудничать с российским "Газпромом" при реализации газопровода "Северный поток-2".

Американский законопроект вызвал недовольство в некоторых странах Евросоюза, а Еврокомиссия провела заседание, чтобы определиться с реакцией на антироссийские санкции США.

Что кроется за действиями США, и к каким последствиям это все приведет, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник Владимир Воля.

С одной стороны, Трамп оказывается в определенной вилке, учитывая широкую двухпартийную поддержку этого документа, он не может его просто так заблокировать. С другой стороны, этот законопроект урезает полномочия президента. Может ли риторика о том, что Трамп ветирует документ для того, чтобы еще больше ужесточить его положения, быть попыткой сделать ход конем?

— Если говорить о затягивании, то оно в принципе уже бессмысленно. Вот вы сказали, что почти единогласно в Сенате и в первый, и во второй раз одобрен законопроект, и я в прошлые разы говорил, что именно такое обстоятельство указывает на то, что республиканцы — в том числе команда Трампа — включились в то, чтобы этот закон прошел, чтобы он был проголосован. Поэтому проголосовали республиканцы. Кстати даже в Палате представителей больше республиканцев проголосовало за данный законопроект, чем демократов. И вот, получается, вопрос: а есть ли смысл в том, чтобы затягивать, что можно изменить? Закон и так довольно жесткий. Я не думаю, что Трамп ветирует для того, чтобы затягивать подписание. Он подпишет данный законопроект, а если действительно и будет ветирование, то только добавят что-то такое, что в принципе может выглядеть неприемлемым для тех же демократов и части республиканцев. Поэтому можно пойти таким путем, но скорее всего он просто подпишет законопроект и, таким образом, снимет подозрение, что он готов единолично какие-то антироссийские санкции упразднить. Это не критический момент.

Насколько этот законопроект жесткий? Если раньше там были формулировки, например, что президент США должен применять санкции, то сейчас: может применять санкции.

— Да, там есть такие формулировки, которые на самом деле указывают, что законопроект содержит слишком много политических формулировок которые можно трактовать, что да, может, но не обязывают к прямым действиям. То же что касается санкций против энергокомпаний, то есть возможного вреда для европейских энергокомпаний. Может, но какой-то четкой жесткой формулировки действительно по многим вопросам нет. Кроме того, если говорить о результативности голосования, тут нужно понимать, что в один документ сложили несколько тем. Это неслучайно. Допустим, за усиление иранских санкций готово проголосовать одно количество людей. За усиление российских санкций еще какое-то количество людей, но отличное. А вот что касается КНДР, понятно, что почти все 100% американских парламентариев готовы поддержать санкции. Поэтому получилась такая не слишком чистоплотная, не совсем честная политическая технология, сложить все вопросы в один большой текст, разные вопросы, по своему масштабу, смыслу и проголосовать. Я думаю, команда Трампа таким образом пытается отобрать козыри у своих оппонентов, снять опасения, что вот Трамп в каком-то сговоре находится с РФ. И кроме того, после этого законопроекта президент США не выглядит уже таким однозначным вредителем для ЕС. По поводу Трампа было много замечаний, что это он устраивает торговую войну со своими угрозами ввести пошлины для европейских автомобилей, ввозимых в США, а тут теперь оказывается демократы проголосовали…. Демократы были мотором развязывания де-факто торговой войны между США и ЕС. Поэтому Трамп в каком-то смысле уравнял шансы со своими оппонентами, те оказались связанными одной цепью, и Трамп, и его оппоненты, я думаю, что демократы и оппоненты Трампа себя сейчас вроде как и выглядят победителями, а на самом деле, загоняют себя в какой-то политический неприятный момент на будущее. Потому что Трамп не вечно президент, и все эти законы потом будут действовать уже по кандидатам от демократов и оппонентам Трампа.

Чем ЕС может ответить на такой законопроект о санкциях? И будет ли отвечать?

— Там удалось добиться формулировок по ряду моментов, как я понимаю, речь идет, о жестких формулировках по поводу санкций, если пакет российских акций или участие в бизнес-проекте не превышает 33%, то можно в этих проектах участвовать. Но если говорить об ответе от ЕС, то этот ответ в первую очередь будет политическим, возмущены европейские компании тем, что эти санкции экстерриториальные, и они не являются легитимными с точки зрения международного права. Если говорить о фактической реакции, то я не думаю, что европейские компании откажутся от "Северного потока-2", более того, после того, как Трамп посетил Польшу и это многими в Европе было воспринято как поддержка нынешней политики, упрямой политики, конфронтационной политики официальной Варшавы со стороны США, тут возникает вопрос: альтернатива польскому транспортному газовому маршруту должна быть. Потому что мало ли что. Еще один Эрдоган появится у Германии, только теперь уже совершенно под боком. Поэтому я думаю, что многие европейские компании просто могут начать фактически переводить свои счета из тех банков, которые поддерживают американскую санкционную политику в те, которые не поддерживают. В целом, я думаю, США в этот раз, проголосовав за красивый закон, проиграли. Никто не выиграл. Ни Трамп, ни его оппоненты, а вот Америка проиграла ряд стратегических вопросов. Я думаю, если трубопровод не будут строить европейские компании, его будут строить китайские.

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В РФ предлагают создать некий временный мезальянс с Европой, для противостояния этим санкциям. Насколько это вероятно?

— Россия, да, пытается показать игру, что вот устроим мезальянс с Европой для противостояния США. Тактически, такой союз действительно реален, и он скорее всего будет. Но говорить о том, что будет какой-то большой, стратегический союз между Европой и Россией, пока рано. Вот тактический — да, они будут вместе критиковать и осуждать эти санкции, думать, как выйти из ситуации. Но что касается, допустим, энергетических проектов, то тут если санкции будут еще продолжаться и усиливаться, то может получиться так, что российские власти могут принять какое-то решение, когда введут запрет на американские, другие там санкционные страны, на их инвестиции в российских энергетических проектах, в том числе в той же Арктике. Тогда возникает вопрос, кто должен заполнить место американских компаний в этих проектах по разработке ресурсов и энергоресурсов, то есть углеводородов. Скорее всего, китайские компании будут заполнять. В стратегическом плане это большой проигрыш США.

Напомним, что эксперт по международным вопросам Сергей Слободчук заявил в эфире "ГС", что США и Великобритания являются странами, которые используют политику санкций исключительно в своих интересах.

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Также Европейский Союз "мечтает" снять санкции с России, поэтому решение об экономических ограничениях было принято на полгода, а не на год, как требовали некоторые страны ЕС, считает аналитик Дмитрий Корнейчук.