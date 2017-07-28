Трамп получил на подпись закон о новых санкциях против РФ

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп уже получил закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР, который он может подписать или наложить на него вето, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство, Трамп получил документ в 13.53 по местному времени (20.53 по Киеву).

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Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Во вторник, 25 июля, палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ после принятия в сенате предстоит подписать президенту. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями.

В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Президент США Дональд Трамп имеет право наложить вето на документ, для преодоления которого обеим палатам потребуется не менее двух третей голосов. Ряд экспертов полагают, что это им по силам.

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Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект.