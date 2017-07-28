В Украине запретили очередной российский сериал

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Госагентство по вопросам кино аннулировало прокатное удостоверение российскому сериалу "Круговорот", который планировал показывать телеканал "Украина" с 31 июля, сообщает "Телекритика".

"Мы сегодня аннулировали прокатное удостоверение этого сериала. Сначала производитель, по нашему мнению, предоставил недостоверную информацию в отношении того, что значительная часть фильма была снята в Украине. В последние несколько дней мы провели дополнительную проверку и выяснилось, что были поданы не совсем точные данные, поэтому мы аннулировали прокатное удостоверение", – сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко.

По словам Ильенко, Госкино полагается на ту информацию, которую подает заявитель во время получения прокатного удостоверения.

"Мы проводим проверку, и иногда возможны такие моменты, когда трудно что-то проверить, поэтому нужны более глубокие проверки. Но это действительно очень трудно делать, ведь формально у нас нет полномочий осуществлять проверки частных продакшенов", – отметил Ильенко.

Ранее Государственное агентство по вопросам кино запретило показ украинского сериала "Офицерские жены" и российского фильма "Задача особой важности. Операция "Тайфун".