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    Культура

    В Украине запретили очередной российский сериал

    (обновлено: )22604
    Председатель Госкино сообщил, что агентство аннулировало прокатное удостоверение сериала "Круговорот": "Сначала производитель, по нашему мнению, предоставил недостоверную информацию в отношении того, что значительная часть фильма была снята в Украине".
    Пульт управления от телевизора
    espensorvik/flickr.com

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Госагентство по вопросам кино аннулировало прокатное удостоверение российскому сериалу "Круговорот", который планировал показывать телеканал "Украина" с 31 июля, сообщает "Телекритика".

    Актеры сериала Игра престолов в фотосессии Майлса Олдриджа для Times
    instagram.com/milesaldridge
    В ожидании премьеры. Актеры сериала "Игра престолов" на фото в стиле поп-арт

    "Мы сегодня аннулировали прокатное удостоверение этого сериала. Сначала производитель, по нашему мнению, предоставил недостоверную информацию в отношении того, что значительная часть фильма была снята в Украине. В последние несколько дней мы провели дополнительную проверку и выяснилось, что были поданы не совсем точные данные, поэтому мы аннулировали прокатное удостоверение", – сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко.

    По словам Ильенко, Госкино полагается на ту информацию, которую подает заявитель во время получения прокатного удостоверения.

    "Мы проводим проверку, и иногда возможны такие моменты, когда трудно что-то проверить, поэтому нужны более глубокие проверки. Но это действительно очень трудно делать, ведь формально у нас нет полномочий осуществлять проверки частных продакшенов", – отметил Ильенко.

    Ранее Государственное агентство по вопросам кино запретило показ украинского сериала "Офицерские жены" и российского фильма "Задача особой важности. Операция "Тайфун".

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