Умер звезда сериала "Настоящая кровь"

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Американский актер Нелсан Эллис, известный по роли в популярном сериале "Настоящая кровь" (True Blood), умер в возрасте 39 лет от сердечной недостаточности, сообщает BBC.
Информацию о смерти актера подтвердил его менеджер.
Напомним, мировую популярность Эллису принесла роль веселого Лафайета Рейнольдса, который мог выходить на контакт с привидениями.
— KUNTYEWEST (@kuntyewest) 8 июля 2017 г.
Как сообщалось ранее, накануне умер папа знаменитого рокера Мэрилина Мэнсона.