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    Культура

    Умер звезда сериала "Настоящая кровь"

    (обновлено: )52
    Мировую популярность Эллису принесла роль веселого Лафайета Рейнольдса, который мог выходить на контакт с привидениями в культовом сериале про вампиров "Настоящая кровь".
    Актер Нелсан Эллис
    wikipedia

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Американский актер Нелсан Эллис, известный по роли в популярном сериале "Настоящая кровь" (True Blood), умер в возрасте 39 лет от сердечной недостаточности, сообщает BBC.

    Информацию о смерти актера подтвердил его менеджер.

    Напомним, мировую популярность Эллису принесла роль веселого Лафайета Рейнольдса, который мог выходить на контакт с привидениями. 

    ​Как сообщалось ранее, накануне умер папа знаменитого рокера Мэрилина Мэнсона.

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