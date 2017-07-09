Умер звезда сериала "Настоящая кровь"

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Американский актер Нелсан Эллис, известный по роли в популярном сериале "Настоящая кровь" (True Blood), умер в возрасте 39 лет от сердечной недостаточности, сообщает BBC.

Информацию о смерти актера подтвердил его менеджер.

Напомним, мировую популярность Эллису принесла роль веселого Лафайета Рейнольдса, который мог выходить на контакт с привидениями.

​Как сообщалось ранее, накануне умер папа знаменитого рокера Мэрилина Мэнсона.