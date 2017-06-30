Умерла первая женщина-глава Европарламента

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Первая женщина, возглавившая Европейский парламент, Симона Вейль скончалась в возрасте 89 лет, говорится в заявлении фонда Fondation Chirac.

"Симоны Вейль больше нет. Эта великая женщина скончалась, но ее посыл остается и еще долгое время будет сиять ", — говорится в заявлении фонда.

Похороны политика пройдут в среду после полудня в Доме инвалидов в Париже в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

Симона Вейль находилась на посту министра здравоохранения Франции с 1974 по 1979 годы, после чего в первых прямых выборах была избрана в Европарламент, а затем стала его председателем.

В июне скончался бывший канцлер Германии Гельмут Коль. Он ушел из жизни в возрасте 87 лет.