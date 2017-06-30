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    В мире

    Умерла первая женщина-глава Европарламента

    (обновлено: )88
    Похороны Симоны Вейль пройдут в среду после полудня в Доме инвалидов в Париже. В церемонии прощания будет участвовать и президент Франции Эммануэль Макрон.
    Симона Вейль. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Первая женщина, возглавившая Европейский парламент, Симона Вейль скончалась в возрасте 89 лет, говорится в заявлении фонда Fondation Chirac.

    "Симоны Вейль больше нет. Эта великая женщина скончалась, но ее посыл остается и еще долгое время будет сиять ", — говорится в заявлении фонда.

    Похороны политика пройдут в среду после полудня в Доме инвалидов в Париже в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

    Симона Вейль находилась на посту министра здравоохранения Франции с 1974 по 1979 годы, после чего в первых прямых выборах была избрана в Европарламент, а затем стала его председателем.

    В июне скончался бывший канцлер Германии Гельмут Коль. Он ушел из жизни в возрасте 87 лет.

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