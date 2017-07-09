У Мэрилина Мэнсона умер папа

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. У знаменитого рок-музыканта Мэрилина Мэнсона (Брайан Уорнер) умер отец. Об этом музыкант сам рассказал на своей странице в Instagram.

О причинах смерти музыкант не сообщил, однако написал обращение со словами благодарности папе.

"Сегодня я потерял моего отца, Хью Уорнера. Он научил меня быть мужчиной, бороться и выдерживать все. Он научил меня стрелять из огнестрельного оружия, водить машину, быть лидером. Он навсегда останется самым лучшим отцом в мире. Как-то и где-то, я знаю, сейчас он с моей мамой. Обещаю никогда тебя не подвести. Скучаю и люблю тебя, папа", — написал рокер.