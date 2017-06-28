наверх
28.06.201720:41
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Умер автор книг о медвежонке Паддингтоне

    (обновлено: )3
    Майкл Бонд
    Из открытых источников

    КИЕВ, 28 июн – РИА Новости Украина, Мария Табак. Британский писатель Майкл Бонд во вторник умер в Лондоне, сообщает в среду издательство Harper Collins.

    Первый трейлер фильма Темная Башня по Стивену Кингу
    Канал Sony Pictures Entertainment на youtube
    Вышел первый трейлер фильма "Темная Башня" по Стивену Кингу

    "С глубокой скорбью мы объявляем, что Майкл Бонд, создатель одного из самых любимых детских персонажей, Паддингтона, скончался вчера вечером у себя дома в возрасте 91 года после непродолжительной болезни", — говорится в сообщении издательства.

    Свою первую книгу "Медвежонок по имени Паддингтон" об игрушечном мишке, приехавшем в Лондон из Перу, 32-летний Бонд опубликовал в 1958 году. К тому времени он уже был автором многих пьес и рассказов, но именно Паддингтон принес ему славу, позволил уйти с Би-би-си, где он работал телеоператором, и стать профессиональным писателем.

    Медвежонок – подарок Бонда сыну – получил имя Паддингтона благодаря вокзалу, возле которого жил писатель. Теперь же вокзал известен на весь мир благодаря книгам о приключениях медвежонка.

    Накануне сообщалось, что в Киеве умер известный украинский график и художник Сергей Якутович.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пассажиры в аэропорту "Борисполь"
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    Взрыв авто с сотрудниками СБУ в Донбассе
    Взрыв авто в Киеве
    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве
    Игорь Гужва вышел на свободу под залог
    Дело Гужвы. Арест