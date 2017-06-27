Умер известный украинский художник

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. В Киеве умер известный украинский график и художник Сергей Якутович. Ему было 64 года, сообщила на странице в социальной сети Facebook Елена Фадеева, которая несколько лет ухаживала за художником.

"Сегодня ночью у Сергея остановилось сердце", — написала она в соцсети.

В последние годы после смерти жены и сына художник много болел.

Среди наследия выдающегося мастера иллюстрации: 160 изданий, из них 17 томов современной украинской литературы, а также большой вклад в кинематограф.

Как сообщалось ранее, судья одного из судов Мадрида приняла решение эксгумировать останки знаменитого художника Сальвадора Дали для установления отцовства. Она удовлетворила иск жительницы Жироны "ясновидящей" Пилар Абель Мартинес, которая утверждает, что Дали ее отец.