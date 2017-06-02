Госкомтелерадио выдало первые разрешения на ввоз книг из РФ

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КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) выдал первые 112 разрешений на ввоз печатной продукции из Российской Федерации, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Верховная Рада одобрила соответствующий закон 8 декабря. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Предполагается, что механизм доступа на украинский рынок печатной продукции будет касаться только книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". С 14 мая для ввоза в Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

"По состоянию на 2 июня выданы разрешения на ввоз 112 названий изданий. Срок рассмотрения каждого из заявлений не превысил десяти календарных дней со дня поступления в Госкомтелерадио, как и требует действующее законодательство", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что еще 77 рассмотренных заявлений получили положительные заключения специалистов Госкомтелерадио, пока происходит оформление разрешений. Остальные 43 заявления находятся на стадии обработки. Всего, по данным Госкомтелерадио, в ведомство поступило 232 заявления на выдачу разрешений.

Госкомтелерадио сообщило, что среди изданий, которые получили разрешения на ввоз, преобладает мировая классика на русском языке, а также энциклопедии и комиксы.